Металургійна промисловість України на межі колапсу, - Kyiv Independent

Росіяни близькі до повного знищення колись однієї з найважливіших галузей української економіки.

Українська металургійна галузь опинилася на межі виживання через посилення російських ударів по промислових підприємствах, проблеми з експортом і високі логістичні витрати. Про це пише Kyiv Independent.

25 вересня найбільша сталеливарна компанія України ArcelorMittal Кривий Ріг заявила, що не може відновити виробництво сталі після серії ракетних атак. За даними видання, від початку серпня металургійні підприємства пережили щонайменше дев’ять окремих атак балістичними ракетами.

Металургія торік забезпечувала близько 7% ВВП України та давала роботу десяткам тисяч людей. Водночас нинішній рік у галузі називають найважчим від 2022-го, коли російські війська захопили та зруйнували підприємства "Азовсталь" та "Комбінат Ілліча" в Маріуполі. Тоді Україна втратила близько 40% сталеливарних потужностей.

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Як розповідає президент галузевої асоціації Ukrmetallurgprom Олександр Калєнков, нещодавні атаки могли завдати металургам збитків майже на $100 млн. Російські удари пошкоджують критично важливе обладнання, зокрема доменні печі, через що підприємства не можуть виробляти чавун – необхідну сировину для сталі. Наразі виробництво сталі призупинили три найбільші компанії – Metinvest, Interpipe та ArcelorMittal Кривий Ріг.

"У нас насправді немає іншого вибору. Інакше нам доведеться зупинити виробництво до кінця війни, яка може тривати багато років, і я сумніваюся, що за цей час ми зможемо зберегти наших працівників", – заявив Калєнков.

Водночас проблеми галузі не обмежуються ракетними ударами. Через фактичне блокування морських портів українські компанії втратили можливість нормально експортувати та імпортувати товари через Чорне море. Наземні маршрути обходяться значно дорожче: за даними Metinvest, транспортування окремих вантажів залізницею або через порти Польщі та Румунії коштує на 50–60% більше.

Додатковим фактором стали нові торговельні правила ЄС та вуглецеві вимоги, які ускладнюють доступ української металургії на європейський ринок. Представник Metinvest Олександр Водовіз наголошує, що підприємства одночасно змушені відновлювати пошкоджені обстрілами потужності та відповідати дорогим вимогам щодо декарбонізації.

"Українські виробники не можуть фінансувати масштабну декарбонізацію, постійно відновлюючись після ракетних атак", – сказав Водовіз.

На початку вересня представники галузі попередили прем’єр-міністра Сергія Корецького про критичний стан металургії та запропонували створити спеціальний фонд за аналогією з Ukraine Energy Support Fund. Його кошти могли б спрямовуватися на закупівлю критично важливого обладнання та терміновий ремонт підприємств.

Ще одним кроком, за словами представників галузі, має стати доступ великих металургійних компаній до фінансування міжнародних фінансових установ. Також Київ та європейські партнери могли б частково компенсувати високі логістичні витрати.

Найбільшим поштовхом для галузі стало б відновлення логістики Чорного моря. Це дозволило б скоротити витрати на транспортування, а також відновити експорт залізної руди, завдяки якому підприємства могли б отримувати валютну виручку навіть у разі неможливості швидко запустити сталеливарне виробництво.

Як зазначає Kyiv Independent, 23 вересня 51 країна підтримала спільну заяву на полях Генеральної асамблеї ООН щодо відновлення чорноморського торговельного маршруту. Водночас Росія наразі не демонструє готовності припиняти атаки на українські порти та цивільні судна.

Навіть за умови отримання необхідної державної та міжнародної підтримки відновлення сталеливарного виробництва займе щонайменше кілька місяців і потребуватиме десятків мільйонів доларів. За умови, що нових російських ударів не буде, галузь поступово зможе повернутися до роботи. Поки ж, за словами Калєнкова, головне завдання – знайти спосіб вижити.

Проблеми металургії

Як писав УНІАН, українські металургійні підприємства за січень–серпень 2026 року скоротили експорт товарного чавуну на 16,4% – до 1,03 млн тонн. У серпні через блокаду чорноморських портів експорт взагалі не здійснювався, що може призвести до втрати частки ринку. Основними напрямками залишаються США, Туреччина та Італія, а виручка за вісім місяців знизилася на 15% – до 413 млн доларів.

Також ми розповідали, що "АрселорМіттал Кривий Ріг" оголосив про неможливість безпечно відновити роботу підприємства через постійні ракетні удари. За останні п’ять тижнів завод зазнав чотирьох атак, унаслідок яких загинули п’ятеро працівників і ще 17 отримали поранення.

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