Росіяни вдарили по ліцею та дитсадку у Києві та області

Всього ж у ліцеї навчалося близько 1100 дітей.

Ввечері російські окупанти вдарили дроном по Іванківському ліцею №2 у Вишгородському районі Київської області. Про це повідомив голова Київської обласно військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, вогнем було охоплено понад 300 квадратних метрів будівлі.

"Рятувальники працюють на місці та намагаються локалізувати пожежу. На щастя дітей у закладі освіти вже не було. Всього ж у ліцеї навчалося близько 1100 дітей. Ніхто не постраждав. Немає слів. До ударів по цивільних об’єктах росіяни додають терор громадської інфраструктури - б’ють по школах, де навчаються діти, - додав він.

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Також в Оболонському районі Києва дрон впав на двоповерхову будівлю, попередньо дитсадок, повідомив міський голова Віталій Кличко. На місці виникла пожежа.

За його словами, наразі 59 постраждалих у Києві за день від росіян.

"25 поранених перебувають у міських лікарнях. Один із них - у тяжкому стані. Загинули внаслідок атак ворога 7 людей", - додав мер.

Терористичні удари РФ по Україні

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 25 вересня, повідомив, що російські окупанти вдарили в Україні по складу, що використовується американською корпорацією McDonald's.

Згодом У компанії підтверили удар по складу в Київській області, який використовує компанія.

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