У Києві відзначать 120-річчя з дня народження засновника ОУН

У Києві вшанують пам’ять засновника корпусу Січових стрільців в армії Української Народної Республіки, Організації українських націоналістів полковника Євгена Коновальця.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху, урочиста академія розпочнеться у п’ятницю, 10 червня, о 18.00 в будинку Української Центральної Ради (Будинок учителя, вулиця Володимирська, 57).

В рамках відзначення можна буде оглянути виставку про життя та боротьбу полковника, про Січових стрільців, Українську військову організацію, Конгрес українських націоналістів 1929 року, Організацію українських націоналістів. Також товариство «Меморіал» імені Василя Стуса підготувало виставку «Народна війна» про опір більшовицьким окупантам у 1917-1932 роках.

Увазі глядачів буде представлена літературно-музична композиція про Є.Коновальця, пролунають пісні та будуть прочитані рідкісні тексти.

Організовує заходи Ювілейний комітет з відзначення Року Євгена Коновальця.

Є.Коновалець народився 14 червня 1891 року в с.Зашків на Львівщині. Він створив одну з найбоєздатніших військових одиниць армії УНР — формацію Січових стрільців (1918-1920), був начальним комендантом УВО (підпільної української організації 20-х років, яка боролося проти польської окупації), засновником і першим головою проводу ОУН. 23 травня 1938 року Є.Коновальця вбив агент НКВД у нідерландському місті Роттердам.