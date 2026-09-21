Спрощена програма повернення з СЗЧ завершена: в Міноборони пояснили, що робити

Алгоритм добровільного повернення з СЗЧ передбачає звернення до Військової служби правопорядку, батальйонів резерву.

Після припинення дії 20 веречня спрощеної програми повернення після самовільного залишення частин (СЗЧ) Міністерство оборони роз’яснило, як тепер можна повернутися на службу.

Про це йдеться у роз’ясненні Міноборони в Telegram. "Добровільне повернення залишається можливим, але відбувається за загальною процедурою через Військову службу правопорядку та батальйони резерву", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, для цього необхідно звернутися до управління або зонального відділу Військової служби правопорядку (ВСП).

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"Чи можна обрати частину? Рекомендаційні листи від бойових бригад, які потребують поповнення, враховуються", - пояснили у Міноборони.

Як зауважили в оборонному відомстві, військовослужбовцю у підрозділі ВСП надають інформацію про батальйони резерву, до яких можна повернутися для проходження служби. Також там можна отримати припис до одного з цих батальйонів.

"Після прибуття до батальйону резерву його командир не пізніше 3 діб видає наказ щодо включення військового до списку тимчасово прибулого особового складу та визначає йому завдання", - йдеться у повідомленні.

Також командир батальйону резерву через правоохоронні органи з’ясовує, чи внесено інформацію про СЗЧ щодо військового до Єдиного реєстру досудових розслідувань, і готує та надсилає командиру військової частини, з якої було здійснено СЗЧ, повідомлення про прибуття військовослужбовця до батальйону резерву.

"Якщо у військового є письмова згода командира бойової військової частини пріоритетного комплектування, у цьому повідомленні зазначається відповідна військова частина", - зазначили у Міноборони.

Разом з тим, сказано, що згідно з порядком переміщення військовослужбовців ЗСУ, командири батальйонів резерву приймають і враховують рекомендаційні листи від бойових бригад, які потребують поповнення особовим складом.

"Однак рекомендаційні листи від військових частин забезпечення не беруться до уваги. Командири батальйонів резерву направляють таких військовослужбовців до військових частин саме пріоритетного комплектування", - йдеться у роз’ясненні.

Чи можна отримати звільнення від кримінальної відповідальності за СЗЧ

Як розповіли в оборонному відомстві, військовослужбовець може бути звільнений від кримінальної відповідальності, якщо під час дії воєнного стану вперше здійснив СЗЧ, відповідно до частини 5 статті 401 КК України

"Для цього він має написати рапорт та отримати письмову згоду командира військової частини (батальйону резерву) на продовження проходження військової служби", - сказано у повідомленні.

Також необхідно звернутися із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до військової служби. Матеріали для звільнення такого військовослужбовця від кримінальної відповідальності направляються до суду, який ухвалює відповідне рішення.

Проблема СЗЧ

Як повідомляв УНІАН, за словами командира підрозділів операторів безпілотників, засновника Центру підтримки аеророзвідки Ігора Луценка, масштаб проблеми СЗЧ залишається значним: йдеться приблизно про 400 тис. випадків. На його думку, головною поблемою є те, що держава бореться з наслідками, а не з причинами, які спонукають військових іти в СЗЧ.

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