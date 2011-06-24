У Києві відбудеться фестиваль короткометражного кіно Відкрита ніч

У ніч з 25 на 26 червня 2011 року в Києві відбудеться 15-й випуск фестивалю короткометражного кіно Відкрита ніч.

Цього року кінофестиваль проходитиме в культурному комплексі Мамаєва Слобода. Крім того, одночасно з Києвом показ фестивальної програми триватиме ще в декількох містах України. У Львові публіка збереться в Музеї Ідей, у Дніпропетровську - в кіноклубі Квартира, в Запоріжжі - на острові Хортиця. Приз Глядацьких симпатій буде визначатися за сумою голосів усіх аудиторій.

Протягом ночі глядачі зможуть подивитися близько 20-25 короткометражних (а також фрагментів повнометражних) фільмів, а переможців назвуть на світанку.

Повністю конкурсна програма одночасно з фестивалем транслюватиметься на каналі ICTV.

Відкрита ніч. Дубль 15 буде присвячений пам`яті видатного українського кінорежисера і кінооператора Юрія Іллєнка, який неодноразово брав участь у фестивалі як член журі. В рубриці Ретроспектива показуватимуть фрагменти з його фільмів.

Журі фестивалю очолить українська актриса, дружина Юрія Іллєнка Людмила Єфименко. Склад Журі буде оголошений додатково.

Також цього року на фестивалі заснували меценатську Раду, до складу якої увійшли відомі представники українського кінобізнесу, художники, громадські діячі, зокрема, генеральний продюсер Кінофоруму України Андрій Різоль, голова Асоціації розвитку кінематографа в Україні Михайло Соколов, продюсер Олег Кохан, актор Богдан Бенюк та інші.



Корреспондент.net

