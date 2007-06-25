На ”вікенд” у Ржищеві пройде фольклорно-етнографічний фестиваль

30 червня – 1 липня в Ржищеві пройде фольклорно-етнографічний і археологічний фестиваль «Ржищевський вінок»

30 червня – 1 липня в Ржищеві Київській області пройде 5-й щорічний обласний фольклорно-етнографічний і археологічний фестиваль «Ржищевський вінок».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили на прес-конференції в Києві мер Ржищева Віктор РЕМЕЗ і його заступник Надія КАВРАТКА.

У програмі фестивалю – виставка-ярмарок виробів народних майстрів Київської області, купальська дія “Ой на Івана, ой на Купала” і естрадно-розважальна програма за участю заслужених артистів України. На фестиваль запрошено близько 20 фольклорних колективів.

Гості фестивалю зможуть відвідати Археодром з демонстрацією трипільського одягу і обпалюванням посуду, обласний археологічний музей, картинні галереї І.В.Задорожнього і «Живописна Україна».

У сквері Трипільської культури проходитиме виставка-ярмарок виробів народних умільців Київщини.

За словами В.РЕМЕЗА, фестиваль необхідний для «прискорення процесу вливання Ржищева в туристичну індустрію».

Організаторами фестивалю виступили Управління культури і туризму Київської обласної державної адміністрації, Ржищевська міська рада і Обласний центр народної творчості.