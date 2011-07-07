Козаки обурені Одеською міськрадою
Пам’ятника Калнишевському не буде?
Отамани майже всіх козацьких організацій Одещини підтримали вимоги позовної заяви Чорноморського Гайдамацького З’єднання до Одеської міськради стосовно скасування нею рішення про встановлення пам’ятника Кошовому отаману Петрові Калнишевському в Одесі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Чорноморського Гайдамацького З’єднання, свою підтримку заяві отамани висловили під час проведення розширеної координаційної ради Козацьких організацій при голові Одеської облдержадміністрації, яка відбулася сьогодні в Одесі.
«Козаки обурені таким ставленням міської влади до історичної пам’яті нашого народу», – йдеться у повідомленні.
У виступах отамани підкреслили те, що П.Калнишевський – канонізований святий Української Православної Церкви - Петро Багатостраждальний – вніс вагомий внесок у визволення нашого краю від майже 350 літнього ярма Османської імперії, особисто брав участь у бойових діях під час облог і штурму Хаджибейської фортеці пліч-о-пліч з російською армією.
«Паплюження його честі й заслуг перед нашим народом нинішнім керівництвом міста є неприпустимим і ображає релігійні почуття великої частини одеситів, які вважають себе православними», – наголошують у Чорноморському Гайдамацькому З’єднанні.
Як повідомляв УНІАН, 28 лютого депутатська більшість Одеської міськради 6-го скликання, основу якої становлять члени фракції Партії регіонів, визнала помилкою рішення сесії міськради попереднього, 5-го скликання від 10 липня 2008 року «Про погодження місця розташування пам`ятника кошовому отаману Петру Калнишевському».
За скасування рішення про виділення земельної ділянки на розі проспектів Шевченка і Гагаріна під монумент останньому кошовому Запорізької Січі, відомому безліччю перемог над турецькими військами і канонізованому Українською православною церквою Київського патріархату, проголосували 90 депутатів, утрималися - 6, не брали участі в голосуванні - 12.
Доповідач по цьому питанню «регіонал» Олексій КОСЬМІН мотивував скасування рішення тим, що схвалений проект зведення монумента не був реалізований протягом 2008-2010 років: досі не зібрані кошти на його спорудження.
Депутати не прислухалися до заклику депутата Геннадія ЧЕКІТИ не голосувати за скасування попереднього рішення, оскільки образ П.Калнишевського - це образ полководця, який об`єднує країну. Не справила враження на більшість міськради і наведена депутатом історична довідка про те, що за особливі заслуги у боях проти турецьких військ на південних рубежах України П.Калнишевський був нагороджений золотою медаллю на андріївській стрічці, а також отримав звання генерал-лейтенанта.