У Пугачової знову проблеми із серцем

62-річну Аллу Пугачову, яка півроку тому перенесла стентування, підвела надто спекотна погода.

Уже 10 років поспіль Алла Борисівна відпочиває в Юрмалі. Співачка приїжджає до Балтійського моря омолодитися, оздоровитися, подихати свіжим повітрям. На жаль, цього року літні канікули Пугачової були безнадійно зіпсовані 34-градусною спекою, на яку реагує будь-яке серце.

"У спеку кожна людина пітніє і при цьому втрачає не тільки воду з організму, а й солі - іони калію, натрію і хлору, - пояснюють лікарі. - А ці речовини дуже важливі для роботи серця. Через втрату рідини кров стає густішою, і люди з атеросклеротичними бляшками в судинах, як у Примадонни, гостро відчувають нестачу живлення тканин. Це виражається в болях в серці, запамороченнях, слабкості, задишках".

Через аномальну для прохолодної Прибалтики спеки свою відпустку Аллі Борисівні довелося провести в готелі, в президентському номері під прохолодними кондиціонерами, і скасувати всі плани. Єдиний виняток співачка зробила для концерту Максима Галкіна - пропустити шоу коханого чоловіка вона не могла.

ТСН