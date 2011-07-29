Фільм про знищення бен Ладена вийде на екрани наступного року

Масштабний голлівудський кінопроект, в основу якого покладена реальна історія про операцію американських військових зі знищення "терориста номер один" Усами бен Ладена, вийде на широкий екран 12 жовтня 2012 року.

Про це повідомила в четвер Емі Паськаль, голова правління студії Sony Pictures Entertainment, що виступає прокатним партнером голлівудської студії Columbia Pictures.

За її словами, у нового фільму наразі дві робочі назви - "Убити бен Ладена" і "Шестеро з морського спецназу".

Режисер картини - Кетрін Бігелоу, що стала в 2010 році першою в історії представницею прекрасної статі, яка отримала премію "Оскар" за кращу режисуру.

Створення сценарію доручили колишньому журналісту Марку Боалу, що отримав золоту статуетку Американської академії кіномистецтв за роботу над картиною Бігелоу "Володар бурі".

Продюсерами стрічки виступлять Меган Еллісон і Грег Шапіро.

ТСН