У «Парку Київська Русь» у вихідні відбудеться День Коваля

У «Парку Київська Русь» (село Копачів Обухівського району Київської області) 6-7 серпня відбудеться «День Коваля».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, кращі майстри ковальської справи підготували ігрову програму – ”Забави ковалів”, яка дозволить гостям свята дізнатися про войовничу роль ремісників. Найкращі майстри отримають подарунки та потраплять до «Книги слави «Парку Київська Русь».

Також організатори обіцяють продемонструвати, як візантійські вершники зійдуться в поєдинку із хазарами. У змаганні за княжу корону вершники пройдуть низку випробувань: вразять списом сарацина, нанизають на меч три кільця та підчеплять на ходу хустинку дами серця. До речі, цього сезону така лицарська розвага відбудеться вперше і стане презентаційною.

Крім того, на бажаючих чекають бої з ведмедями, метання молотів і підків.

Чоловіки зможуть відвідати майстер-класи із ратної справи, а жінок навчать середньовічному танку.

Як обіцяють організатори, «День Коваля» сподобається гостям Парку. Святкове дійство вразить відвідувачів як ремісничою, так і військовою справами.

Дістатися парку можна маршруткою від ст. метро «Видубичі» (зупинка біля магазину «Фуршет»).