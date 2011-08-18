У Києві покажуть найкращі короткометражки з усього світу

18 серпня, у київському кінотеатрі Жовтень стартує показ фестивалю короткометражного кіно Best of New Vision. У програмі - найкращі короткометражні фільми з усього світу.

Як повідомили Корреспондент.net організатори, будуть показані фільми-лідери глядацького голосування New Vision International Film Festival, багаторазові переможці престижних міжнародних фестивалів.

Програма Best of New Vision складається з таких фільмів:

Каруселі - мелодраматична комедія, Австрія-Німеччина, 7 хв. Вечір двох закоханих в луна-парку. Повороти у їхніх стосунках виявляються більш динамічними і непередбачуваними, ніж американські гірки.

Норвезьке таксі - комедія, Норвегія, 5 хв. На безлюдній дорозі біля схилів засніжених норвезьких гір молодому таксисту попадається дивний і небезпечний клієнт...

Команда - чорна комедія, Фінляндія-Іспанія, 19 хв. Картина про сімейні взаємини починається як комедія, переходить у трилер і завершується драмою.

Томмі - психологічна комедія, Норвегія, 12 хв. Несподівана зустріч в горах двох малознайомих людей розкриває багато подробиць з їхнього минулого.

Оркестр - комедія, Фінляндія, 6 хв. Музична комедія без слів.

Блок Бі - мелодрама, Норвегія, 18 хв. Двоє жителів Блоку Бі страждають від самотності й нерішучості доти, поки життю одного з них не починає загрожувати небезпека...

Перевтілення - комедійний екшн, Норвегія-США, 14 хв. Непрофесійному акторові дістається роль офіцера поліції. Емоційний режисер вимагає негайного проникнення в роль, але Пелле нічого не вдається доти, поки він не стикається віч-на-віч із небезпечним злочинцем.

Останній поїзд - драма, Польща, 14 хв. Романтичний фільм-спогад про перше кохання.

Вірність - чорна комедія, Україна, 4 хв. Витончена картина про людські взаємини за участю талановитих акторів театру Дах Дмитра Ярошенка та Володимира Міненка.



Корреспондент.net

