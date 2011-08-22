Вуличний фестиваль у Гамбурзі, як завжди, переріс у бійку з поліцією

Під час заворушень у Гамбурзі (Німеччина) на щорічному вуличному фестивалі SchanzenFest затримано 30 осіб, передає Associated Press.

Захід швидко переріс у заворушення: хулігани били шибки, намагалися підпалити відділення одного з місцевих банків, трощили автомобілі. Для припинення погромів поліція застосувала водомети.

За повідомленням місцевих органів влади, більше 2 тис. поліцейських прибули на місце заздалегідь, оскільки SchanzenFest, до якого тяжіють прихильники лівих поглядів, традиційно супроводжується вуличними заворушеннями, зіткненнями з поліцією і арештами.