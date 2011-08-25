Туриста оштрафували на 1,5 тис. євро за крадіжку піску з пляжу
12:07, 25 серпня 2011Культура
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Випадок в Італії
Популярний курорт на італійському острові Сардинія Стінтіно нещодавно став відомий не тільки завдяки своїм піщаним пляжам.
Так, місцева поліція затримала 54-річного туриста з Флоренції, який крав пісок з пляжу. Правоохоронці взяли його на місці злочину: він вантажив у машину 5 кг піску, пише Euromag.ru.
Крадіжка піску з італійських пляжів є підсудною справою. У статті 1162 Навігаційного кодексу Італії сказано, що "той, хто видобуває пісок, водорості, гравій та інші матеріали, що є державною власністю, без спеціального дозволу, карається штрафом в розмірі від 1549 до 9296 євро".
Затриманому був виписаний штраф у розмірі 1549 євро.
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