Туриста оштрафували на 1,5 тис. євро за крадіжку піску з пляжу

Популярний курорт на італійському острові Сардинія Стінтіно нещодавно став відомий не тільки завдяки своїм піщаним пляжам.

Так, місцева поліція затримала 54-річного туриста з Флоренції, який крав пісок з пляжу. Правоохоронці взяли його на місці злочину: він вантажив у машину 5 кг піску, пише Euromag.ru.

Крадіжка піску з італійських пляжів є підсудною справою. У статті 1162 Навігаційного кодексу Італії сказано, що "той, хто видобуває пісок, водорості, гравій та інші матеріали, що є державною власністю, без спеціального дозволу, карається штрафом в розмірі від 1549 до 9296 євро".

Затриманому був виписаний штраф у розмірі 1549 євро.