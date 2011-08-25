Папа Римський привітав з 20-ю незалежністю українською мовою
16:17, 25 серпня 2011Культура
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"Від щирого серця..."
Папа Римський Бенедикт XVI привітав українців із річницею незалежності.
Так, українською мовою він сказав: "Від щирого серця вітаю прочан з України, які саме сьогодні святкують 20-ту річницю Незалежності своєї держави, історія та культура якої у незгладимий спосіб позначені християнськими цінностями. Дорогі друзі, бажаю щоб ця важлива річниця пробудила в вас та ваших співгромадян живе прагнення завжди діяти на користь справедливості, миру та спільного добра. Слава Ісусу Христу!".
Папа Римський привітав українців у рамках загальної аудієнції з вірними, яка відбулася в дворику літньої папської резиденції в Кастель Ґандольфо.
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