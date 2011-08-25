Папа Римський привітав з 20-ю незалежністю українською мовою

Папа Римський Бенедикт XVI привітав українців із річницею незалежності.

Так, українською мовою він сказав: "Від щирого серця вітаю прочан з України, які саме сьогодні святкують 20-ту річницю Незалежності своєї держави, історія та культура якої у незгладимий спосіб позначені християнськими цінностями. Дорогі друзі, бажаю щоб ця важлива річниця пробудила в вас та ваших співгромадян живе прагнення завжди діяти на користь справедливості, миру та спільного добра. Слава Ісусу Христу!".

Папа Римський привітав українців у рамках загальної аудієнції з вірними, яка відбулася в дворику літньої папської резиденції в Кастель Ґандольфо.

Українська правда