На фестиваль в Ялті зберуться мисливці та рибалки зі всього світу

Більш як 400 гостей-учасників з України, Австрії, Кіпру, США, Румунії, Угорщини, Болгарії, Молдавії, Естонії, Польщі, Білорусії, Росії, Грузії та Німеччини приїдуть 23-26 вересня до Ялти на III міжнародний фестиваль мисливців та рибалок.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Ялтинської міської ради.

«Фестиваль народився ще в 2006 році. В той період йому не було рівних у СНД», - відзначив президент ялтинського клубу мисливців «Артеміда» Валерій БОЙКО.

Захід почнеться парадною ходою ялтинською набережною.

У програмі фестивалю - змагання зі стендової стрільби, рибальства, боулінгу, пейнтболу, більярду, тенісу і пивний чемпіонат. На його учасників також чекають семінари і конференції на мисливську тематику, парад-виставка мисливських собак і їхні показові виступи в роботі з фазаном і перепелом.

Крім того, заплановані ярмарок мисливської і риболовецької атрибутики, сувенірів і амуніції, тематичний обід «Мисливці та рибалки на привалі», екскурсії та феєрверк.