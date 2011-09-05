У Вільнюсі відкрили пам’ятник Тарасові Шевченку.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття взяли участь голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, голова Сейму Литовської Республіки Ірена ДЯГУТЕНЄ, посол Литовської Республіки в Україні Пятрас ВАЙТЕКУНАС.

Під час церемонії відкриття В.ЛИТВИН зазначив: «Сьогодні, я переконаний, непересічна подія. Я висловлюю щиру подяку, що тут у прекрасному місці постав пам’ятник нашому пророкові, планетарній постаті Тарасу Шевченку».

Голова ВР наголосив, що Т.Шевченко в місті Вільно (тодішня назва Вільнюса) вчився живопису у 1829-31 рр., і відчув себе як митець, в цьому місті проявився його талант. «Адже саме тут він зрозумів і усвідомив, що за свободу треба боротись… Я щасливий сьогодні від того, що у Вільно є пам’ятник Т.Шевченку», - наголосив В.ЛИТВИН.

У свою чергу І.ДЯГУТЕНЄ зазначила: «Через 10 років праці у Вільнюсі стоїть пам’ятник Т.Шевченку. Ми маємо пам’ятати, що він оспівував свободу, творив українську мову і оспівував незалежність України. Це міст між нашими народами, міст, прокладений у майбутнє».

Як відомо, у Литві проживає близько 22 тисяч українців, вони становлять 0,65% населення Литовської Республіки.