Латино-джазовий ансамбль La Familia Sextet з туром по Україні
У п`яти містах
З 27 вересня по 3 жовтня 2011 року в 5 українських містах: Харкові, Сімферополі, Керчі, Севастополі та Києві – за підтримки Посольства США в Україні і Продюсерського центру Jazz in Kiev представляють концерти американського латино-джазового ансамблю La Familia Sextet Віллі Мартінеса.
Гастролі відбуваються за підтримки Посольства США в Україні в рамках проекту American Music Series, організатором багатьох концертів якого виступає продюсерський центр Jazz in Kiev.
Ведучий усіх концертів – Олексій Коган.
Ансамбль La Familia Sextet – один з найяскравіших представників латиноамериканської музики Нью-Йорка. Група, на чолі якої чудовий барабанщик і вокаліст Віллі Мартінес (Willie Martinez), поєднує у своїй творчості запальні афро-карибські ритми і вишукану гармонію нью-йоркського джазу.
La Familia Sextet виконує авторську музику учасників групи і оригінальні аранжування класики латини. Унікальне поєднання соліруючих інструментів баритон-саксофона і тромбона, а також гаряча ритм-секція змушують публіку підніматися зі своїх місць вже з першого акорду і танцювати до самого виходу на біс. Ансамбль існує з 2004-го року, за сім років свого існування La Familia Sextet випустили два альбоми.
Лідер проекту композитор, аранжувальник і музикант Віллі Мартінес вже більше 20 років з успіхом виступає в музичних клубах Нью-Йорка. Його однаково тепло приймають як в джазових закладах, так і в клубах, де звучить кубинська сальса та африканські ритми. Мартінес називає себе послідовником таких зірок латин-джазу та сальси, як Тіто Пуенте, Монго Сантамарія, Віллі Бобо, Джеррі Гонсалес і Хілтон Руїс.
Для Віллі Мартінеса назва La Familia Sextet - це не просто вдале ім`я для групи, а й відбиток її концепції: учасники колективу постійно відчувають незримий зв`язок одне з одним, будучи великої музичної «сім`єю».
У складі La Familia Sextet нашу країну відвідає також добре відомий українським любителям джазу піаніст Міша Циганов, який неодноразово успішно виступав у Києві з різними проектами. Решта учасників ансамблю: Джей Волтер Хоукс - тромбон, Макс Швайгер - баритон-саксофон, Дженніфер Вінсент - контрабас, Ренато Томс - перкусія.
Розклад концертів туру:
27 вересня – Харків
ККЗ "Україна", вул. Сумська, 35
Замовлення квитків: 057 705 08 21
29 вересня - Сімферополь
Кримський академічний український музичний театр, вул. Кірова, 17
Замовлення квитків: 25 45 52
30 вересня – Керч
ДК "Корабел", вул. Орджонікідзе, 88
Замовлення квитків: 066 763 13 51
1 жовтня – Севастополь
Матроський клуб, пл. Ушакова, 1
Замовлення квитків: 93 64 86, 93 64 26, 54 68 95
3 жовтня – Київ
Центральний Будинок Художника, вул. Артема 1-5 (Львівська площа)
Замовлення квитків: 095 111 55 77
Детальна інформація на сайтах www.jazzinkiev.com і www.jazzkassa.kiev.ua
Нагадаємо, що організатори туру – Посольство США в Україні і продюсерський центр «Jazz in Kiev» – спільно проводили українські тури таких колективів, як Arlee Leonard & New York Jazz Trio (травень 2010), Melvin Taylor Blues Band (вересень 2010) та Bill Evans Soulgrass (червень 2011). Географія гастрольних турів поступово розширюється: якщо у травні 2010 року концерти проходили тільки в Києві і містах Криму, то у вересні 2010-го до цього списку додався Львів, в червні 2011-го - Одеса, а у вересні 2011 - Харків і Керч. Розширюється і палітра музичних стилів, яку провідні американські музиканти представляють в Україні в рамках проекту American Music Series: це і традиційний акустичний джаз, і блюз, і ф`южн з елементами народної музики блюграсс, і, якщо говорити про La Familia Sextet, латиноамериканська музика.
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