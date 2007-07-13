15 липня у Старому Криму можна отримати щастя на наступний рік

15 липня на території монастиря Сурб-хач, розташованого в районі міста Старий Крим, якому майже 650 років, відбудеться святкування вірменського національного свята Вардавар.

Як повідомили УНІАН в Міністерстві культури і мистецтв Криму, Вардавар - одне з найбільш поширених вірменських народних свят, яке святкується впродовж тисячоліть. Своїм корінням традиція Вардавара сягає в дохристиянські, язичницькі часи. Тоді він був присвячений богині вірменського язичницького Пантіона Астхік, яка втілювала любов і красу. Цього дня люди дарували один одному квіти, переважно троянди. Назва "вардавар" у перекладі з вірменської означає "троянди в квіту".

Існувало повір`я, що тому, хто потрапить під бризки "трояндової" води, наступний рік принесе щастя.

Незважаючи на язичницьке коріння, Вардавар визнаний Вірменською апостольською церквою, оскільки несе в собі добро. Календарно він збігається зі святом Преображення Господнього.

Засновник і організатор свята - Кримське вірменське товариство.