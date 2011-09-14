Через 50 років оприлюднено аудіозаписи Джекі Кеннеді

Аудіозаписи Джекі Кеннеді, зроблені всього через кілька місяців після вбивства її чоловіка, президента США Джона Кеннеді, були вперше оприлюднені через майже п`ятдесят років.

В інтерв`ю з істориком Білого Дому Джекі Кеннеді описує лідера руху за громадянські права афроамериканців в США Мартіна Лютера Кінга як жахливу людину і виступає з критикою віце-президента Ліндона Джонсона.

У восьмигодинному записі вона також згадує про те, як її чоловік жартував з приводу загрози вбивства з політичних мотивів після кубинської ракетної кризи в 1962 році.

Джекі Кеннеді дозволила зробити запис інтерв`ю на умовах, що його не буде оприлюднено тривалий час після смерті колишньої господині Білого Дому.

Бі-бі-сі

