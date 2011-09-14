Через 50 років оприлюднено аудіозаписи Джекі Кеннеді
14:32, 14 вересня 2011Культура
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Восьмигодинний запис
Аудіозаписи Джекі Кеннеді, зроблені всього через кілька місяців після вбивства її чоловіка, президента США Джона Кеннеді, були вперше оприлюднені через майже п`ятдесят років.
В інтерв`ю з істориком Білого Дому Джекі Кеннеді описує лідера руху за громадянські права афроамериканців в США Мартіна Лютера Кінга як жахливу людину і виступає з критикою віце-президента Ліндона Джонсона.
У восьмигодинному записі вона також згадує про те, як її чоловік жартував з приводу загрози вбивства з політичних мотивів після кубинської ракетної кризи в 1962 році.
Джекі Кеннеді дозволила зробити запис інтерв`ю на умовах, що його не буде оприлюднено тривалий час після смерті колишньої господині Білого Дому.
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