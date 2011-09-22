На честь свого 25-річчя ВВ дадуть потужний концерт

Найколоритнішому та найнароднішому українському рок-гурту «Воплі Відоплясова» виповнюється 25 років. З цієї нагоди команда «ВВ» та телеканал «1+1» підготували потужний вибух у музичному просторі країни – 20 листопада 2011 року в київському Палаці Спорту відбудеться величне шоу-панк-ревю з космічним присмаком під назвою «25 років на орбіті».

Разом з «ВВ» на сцені з’являться Олександр Піпа, Юрій Здоренко, Лесь Подерв’янськ ий, Ноггано, Гаркуша, Ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України, гурти «Бумбокс», «Gorchitza» та «Ляпіс Трубецькой», а королевою зоряного балу стане незрівняна Ніна Хаген, легендарна німецька панк-діва, яка вперше завітає на нашу планету.

«За часів Радянського союзу, коли ми тільки починали, навколо панувала духовна порожнеча, і ось несподівано серед цього вакууму з`явилося щось – це і була рок-музика. Вона заявила про себе, ставши першою блискавкою-надією, що з`явилась на руїнах Радянського союзу і на просторах незалежної молодої України, – згадує керманич «ВВ» Олег Скрипка. – Сьогодні ж ми маємо цілу плеяду талановитих та самобутніх рок-виконавців. Серед них – наші друзі з різних країв, яких ми щиро любимо та поважаємо, і ювілей – чудова нагода зібра тись разом на одній сцені».

Протягом трьох годин триватиме незабутня космічна подорож часом – музиканти «ВВ» та їхні зоряні гості запалять серця українців, вкотре примусивши численну армію своїх шанувальників співати з ними в один голос та стрибати вище голови.

Країна мрій