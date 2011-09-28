Україна недостатньо приваблива для іноземних туристів - експерт

Україна не приділяє достатньо уваги для розвитку в`їздного туризму і створення привабливості держави для іноземців.

Таку думку озвучив заступник голови Всеукраїнської асоціації туристичних операторів Україні Віктор Зінченко на прес-конференції.

У зв`язку з цим, на його думку, виїзний туризм в Україні розвивається і відновлюється більш швидкими темпами, ніж в`їздний та внутрішній. Так, за словами В. Зінченко, лише 10-15% українських туристичних фірм і операторів працюють з пропозиціями щодо України, інші - займаються організацією закордонних турів і працюють тільки на виїзд.

Серед позитивних моментів експерт відзначив активне відновлення туристичного потоку на міжнародних напрямках в безвізові країни, а також помітне пожвавлення на внутрішньому ринку.

"За останні два роки маємо суттєвий позитив, але поки ми ще не досягли" докризових "показників, - зазначив В. Зінченко, - якщо, скажімо, падіння було близько 50% по всій галузі, то відповідно, за цей час ми змогли відновити всього 10-15% ".