Елтон Джон їде до Києва

Услід за гучним концертом Брітні Спірс і недавнього відкриття НСК "Олімпійський", де виступала Шакіра, українська столиця готується прийняти ще одну світову зірку.

8 листопада концерт легендарного британського музиканта Елтона Джона відбудеться в столичному Палаці спорту.

На концерт музикант привезе команду з 30 осіб. В цілому ж райдер зірки виявився цілком адекватним. Пересуватися по місту Елтон Джон буде на двох машинах представницького класу. Також співак попросив для себе дві гримерки: одну - для відпочинку, іншу - для підготовки до виступу.

Однак особливу увагу слід звернути на кімнату відпочинку для музиканта. Від організаторів Елтон Джон вимагає обов`язкову наявність телевізора зі спортивними телеканалами.

Нагадаємо, це вже не перший візит музиканта в Україну. У 2007 він відіграв безкоштовний благодійний концерт на Майдані Незалежності і приїхав на запрошення Фонду Олени Пінчyк "Антиснід". А в 2008 році Елтон Джон виступив у Криму, на дні народження екс-президента України Леоніда Кучми.

ТСН