У Києві презентують факсимільну копію Луцького Євангелія XIV ст.

21 жовтня об 11.30 в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться презентація факсимільного видання унікального манускрипту середини XIV ст. - Луцького Євангелія, перевидання якого здійснила Волинська єпархія Української Православної Церкви.

Як повідомили УНІАН організатори, проект присвячений святкуванню 925-ї річниці міста Луцька.

«Луцьке Євангеліє майже на 2 століття старше за Пересопницю. Його унікальність – в колориті української мови середини XIV ст. Також оригінальні 7 заставок і майже 400 мальованих заголовних літер – ініціалів. Факсимільна копія Луцького Євангелія відрізняється від оригіналу за розміром, копію зменшено на 5 відсотків», - розповів голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії УПЦ протоієрей Валентин МАРЧУК.

Посилаючись на дослідження фахівців, В.МАРЧУК додав, що манускрипт належить до пам’яток галицько-волинської книгописної школи, бо репрезентує графіку, орнаменти, особливості мови цієї школи. Місцем написання Євангелія вважається Спаський Красносільський монастир поблизу Луцька.

У факсимільній копії Луцького Євангелія збережено розмір текстів, сторінки відтворені в оригінальному вигляді, кольорі та об’ємі, окрім того збережені всі приписки.

Оригінальний примірник Луцького Євангелія нині знаходиться в Москві у фондах Російської державної бібліотеки.

Перший тираж Луцького Євангелія – одна тисяча примірників. Придбати факсимільне видання можна у Волинській єпархії УПЦ (м. Луцьк).