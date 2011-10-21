Сьогодні в Києві відкриється передаукціонна виставка сучасного мистецтва

21 жовтня в київському Центрі сучасного мистецтва М17 (вул. Антоновича, 104) відкриється передаукціонна виставка українського та російського сучасного мистецтва.

Як повідомили УНІАН організатори, на виставці будуть представлені понад 140 робіт художників із України та Росії.

Експозиція відображає зріз українського мистецтва середини 80-х років до сьогодення: періодів українського трансавангарду, «Нової хвилі», «Паризької комуни», молодого мистецтва.

В колекційному блоці організатори звертають увагу на роботу Леоніда ВАРТИВАНОВА «Плеяда» (1989). Також цікаві трьохметрові полотна Арсена САВАДОВА та Олександра ГНИЛИЦЬКОГО. Наприклад, «Pride» САВАДОВА з моменту написання експонувалася лише в Нью-Йорку, і буде показана українським шанувальникам мистецтва вперше.

Тут представлені і ранні роботи творчих тандемів «Мартинчики» і «Перці», чиї роботи знаходяться в колекціях Державної Третьяковської галереї та PinchukArtCentre.

Також організатори відзначили роботи Олександра РОЙТБУРДА та Анатолія КРИВОЛАПА, яких вважають найдорожчими українськими художниками за результатами продажів на західних аукціонах.

Також на передаукціонній виставці буде показано найбільш повне зібрання українського молодого мистецтва. Представлені всі актуальні напрямки і техніки сontemporary art: живопис, фото, коллаж, street art, video art, інсталяція, об’єкт, 3D.

Блок молодих художників відкриє володар премії PinchukArtCentre 2009 р. Артем ВОЛОКІТІН. Крім того, свої роботи презентують і найбільш яскраві представники нового покоління: група «РЕП» (Н.КАДАН, К.ГНИЛИЦЬКА, В.КУЗНЄЦОВ), група «Убік», О.СУСЛЕНКО, Т.КОВАч, а також номінанти на премію PinchukArtCentre 2011: Маша ШУБІНА, Гамлет ЗИНЬКОВСЬКИЙ, Жанна КАДИРОВА, і переможець конкурсу «МУХИ» 2011 – Данило ГАЛКІН.

Виставка триватиме з 22 по 28 жовтня.

29 жовтня відбудеться аукціон.



