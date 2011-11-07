Суд конфіскував стародавнє сарматське золото

Керченський міський суд засудив жителя Криму, який наприкінці минулого року намагався вивезти до Росії «гривну» - нашийну прикрасу часів Боспорського царства з одного кілограма чистого золота, до трьох років позбавлення волі з конфіскацією виробу.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі Головного управління Служби безпеки України в Криму.

«Гривна» увінчана головами левів, носити таку прикрасу в давнину могли лише імениті й знатні володарі.

«На думку фахівців, античній цінності близько 2600 років. Вона належить до скіфсько-сарматської культури. Виріб у чудовому стані, його збереження перевершує всі подібні відомі на Україні екземпляри історичних раритетів», - йдеться у прес-релізі.

Ювелірна прикраса стане експонатом одного з музеїв України.