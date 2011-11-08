Малкович розказав, як через отвір у підлозі проникли невідомі люди

Видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" та Муніципальна академічна чоловіча хорова капела ім. Ревуцького заявляють про спроби приватної фірми захопити їхнє приміщення у Києві за адресою вулиця Басейна, 1/2.

Про це кореспондента УНІАН повідомив власник і директор видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Іван МАЛКОВИЧ.

За його словами, хорова капела, приміщення якої знаходиться поруч з приміщенням видавництва, ще 20 серпня цього року зазнала «кримінального проникнення від сусідів знизу».

Видавець повідомив, що тоді представники приватної фірми знизу прорізали отвір площею 3 метри на 1 метр у зал хорової капели. За словами І.МАЛКОВИЧА, цей отвір було зроблено за 1,5 метра від дорогого рояля, який міг провалитись вниз. Він зазначив, що того ж дня до приміщення викликали міліцію, роботи були припинені, й фірмі винесли припис залатати отвір.

На питання, на якій підставі були розпочаті ті роботи, І.МАЛКОВИЧ зауважив: «Вони кажуть, що дбають, аби ми не провалились, оскільки начебто приміщення перебуває в аварійному стані».

Водночас видавець підкреслив, що будівля є досить міцною, і жодних висновків від профільних відомств щодо начебто її аварійного стану немає.

Він заявив, що сьогодні о 7.00 невідомі люди з приміщення цієї ж приватної фірми через той самий отвір потрапили до приміщення хорової капели, забарикадувались там з середини, і почали все руйнувати. За словами І.МАЛКОВИЧА, невідомі винесли з кімнати всі речі, зокрема й рояль. Він пояснив, що приміщення видавництва знаходиться на відстані три метрів через стіну від кімнати капели.

І.МАЛКОВИЧ вважає, що усі ці роботи ведуться з метою захопити приміщення капели і видавництва.

«Ми можемо зараз просто завалитись, вони справді своїми діями створюють аварійну ситуацію, щоб ми звідси з’їхали і вони захопили приміщення», - сказав він.

На даний момент до приміщення капели прибули представники міліції. За словами директора видавництва, вони попросили міліціонерів наказати людям припинили роботи, однак правоохоронці сказали зачекати, оскільки їм необхідно розібратися в ситуації.

Приблизно півгодини тому роботи в приміщенні капели були припинені.

Щойно з приміщення вийшли декілька невідомих осіб, які у супроводі працівників міліції попрямували у невідомому напрямку.