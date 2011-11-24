Станція київського метро - серед 15 найкрасивіших у світі
Також 2 станції метро в Росії
Туристичне видання Bootsnall склало список найкрасивіших у світі станцій метрополітену. До списку потрапила київська станція метро "Золоті ворота", зайнявши 11-е місце.
Список 15 найкрасивіших станцій метрополітену в світі виглядає наступним чином:
1. Champ-de-Mars, Монреаль, Канада;
2. Бульвар Формоза, Гаосюн, Тайвань;
3. T-Centralen, Стокгольм, Швеція;
4. Central Park, Гаосюн, Тайвань;
5. Bayview, Торонто, Канада;
6. Bockenheimer Warte, Франкфурт, Німеччина;
7. Bund Sightseeing Tunnel, Шанхай, Китай;
8. Слов`янський бульвар, Москва, Росія;
9. Kennington, Лондон, Великобританія;
10. Changi Airport MRT Station, Сінгапур;
11. Золоті ворота, Київ, Україна;
12. Olaias, Лісабон, Португалія;
13. Puhung, Пхеньяні, КНДР;
14. Federal Triangle, Вашингтон, США
15. Кіровський завод, Санкт-Петербург, Росія.
В першу чергу, станції метро служать місцем, де пасажири сідають в поїзди, проте не варто забувати, що зупинки в підземці можуть служити і як виставкові зали мистецтва і архітектури, гідно представляючи свою країну чи місто в світі, зазначає видання.
Нагадаємо, київська влада обіцяє до 2025 року в Києві відкрити дві гілки метро - Подільсько-Вигурівську (на Троєщину) та - Лівобережну (вона повинна з`єднати Троєщину з Осокорками). Загалом відкриють 23 станції.