Станція київського метро - серед 15 найкрасивіших у світі

Туристичне видання Bootsnall склало список найкрасивіших у світі станцій метрополітену. До списку потрапила київська станція метро "Золоті ворота", зайнявши 11-е місце.

Список 15 найкрасивіших станцій метрополітену в світі виглядає наступним чином:

1. Champ-de-Mars, Монреаль, Канада;

2. Бульвар Формоза, Гаосюн, Тайвань;

3. T-Centralen, Стокгольм, Швеція;

4. Central Park, Гаосюн, Тайвань;

5. Bayview, Торонто, Канада;

6. Bockenheimer Warte, Франкфурт, Німеччина;

7. Bund Sightseeing Tunnel, Шанхай, Китай;

8. Слов`янський бульвар, Москва, Росія;

9. Kennington, Лондон, Великобританія;

10. Changi Airport MRT Station, Сінгапур;

11. Золоті ворота, Київ, Україна;

12. Olaias, Лісабон, Португалія;

13. Puhung, Пхеньяні, КНДР;

14. Federal Triangle, Вашингтон, США

15. Кіровський завод, Санкт-Петербург, Росія.

В першу чергу, станції метро служать місцем, де пасажири сідають в поїзди, проте не варто забувати, що зупинки в підземці можуть служити і як виставкові зали мистецтва і архітектури, гідно представляючи свою країну чи місто в світі, зазначає видання.

Нагадаємо, київська влада обіцяє до 2025 року в Києві відкрити дві гілки метро - Подільсько-Вигурівську (на Троєщину) та - Лівобережну (вона повинна з`єднати Троєщину з Осокорками). Загалом відкриють 23 станції.

ТСН