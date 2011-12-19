19 грудня - день святителя Миколи Чудотворця

19 грудня Церква відзначає День святителя Миколи Чудотворця. Святитель Миколай вважається покровителем мандрівників та мореплавців. І є одним з найбільш шанованих святих у православному світі.

Святитель Миколай, який жив у III-IV століттях, прославився, як великий угодник Божий, тому в народі його зазвичай називають Миколою Угодником. Святитель Миколай вважався «всіх заступником, всіх скорботних утішником, всіх сущих в бідах притулком, благочестя стовпом, вірних поборником» . Християни вірять, що й сьогодні він робить безліч чудес на допомогу тим, хто молиться йому.

Здійснюючи паломництво в Єрусалим, Микола Чудотворець на прохання зневірених подорожніх молитвою заспокоїв розбурхане море. Утримавши меч ката, святий Миколай урятував від смерті трьох чоловіків, невинно засуджених корисливим градоначальником.

Зверталися до нього не тільки віруючі, але і язичники, і святитель відгукувався своєю незмінною чудною допомогою всім, хто шукав її. У спасенних ним від тілесних бід він порушував каяття в гріхах і бажання виправити своє життя.

За своє земне життя він зробив так багато добрих справ на славу Божу, що їх не перерахувати, але серед них є одне, яке належить до чеснот і до того, що було підставою їх учинення, що рухало святителя на подвиг, - його віра, дивовижна, сильна.

Святитель Микола помер у середині IV століття в глибокій старості. За церковним переданням, мощі святого збереглися нетлінними й виділяють миро, від якого зцілилося безліч людей. У 1087 році мощі Миколи Угодника були перенесені до італійського міста Бар (Барі), де знаходяться й понині.

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