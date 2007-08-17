У Львові нарахували близько трьох тисяч скульптур левів

Нещодавно в галереї "Равлик" у Львові відбулося відкриття виставки "Леви Львова". У галереї "Равлик" експонуються 10 литих скульптурок найвідоміших левів із центральної частини міста, а також 120 колажів, де зображено будинок із охоронцем Львова та сам персонаж зблизька.

"Ідея зібрати львівських левів виникла рік тому, власне тоді й почалася робота. Усі охочі долучилися до пошуків скульптур із левами. Ми назбирали 2 тис. 942 скульптур левів, не враховуючи левів-гібридів, левів із Личаківського кладовища та левів в інтер’єрах. їх зображення буде внесено до майбутньої книги - альбому чи енциклопедії, яку ми плануємо видати до кінця цього року", - зазначив автор, координатор проекту, директор галереї "Равлик" Юрій Гайда.

За його словами, робота на цьому не закінчується: галерея "Равлик" запрошує небайдужих львів’ян долучитися до пошуків левів: шукати та фіксувати зображення левів. Ю. Гайда сподівається, що, можливо, хтось знайте свого лева.

Найбільшу кількість левів мають такі будинки: головний корпус "Львівської політехніки", що на С. Бандери, 12, де є 55 левів разом з інтер’єром; вул. Коновальця, 47 ( 50 різних масок лева); пр. Свободи, 11 ( 30 пар крилатих левів).

Найбагатшими на леви є: пр. Свободи - 146, вул. Городоцька - 143, вул. Коперніка -126, вул. С. Бандери - 112, пл. Ринок - 105.

kava.lviv.ua