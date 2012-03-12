Продюсер забороненої стрічки каже, що посла РФ в Україні водили за ніс

Російські дипломати з`ясовують причини заборони демонстрування в Україні російського фільму «Серпень. Восьмого».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це продюсер картини Федір БОНДАРЧУК сказав в ефірі російського каналу «Вести 24».

«Я знаю, що точно жодних там якихось страшних вказівок не прокатувати картину не було, тому що я, здається, дзвонив всім, і всі наші товариші дзвонили, і (Михайло) ЗУРАБОВ, посол наш в Україні, займався цим щодня, і його водили за ніс щодня», - сказав він.

«Це така от, знаєте, відмінна чиновницька метушня, коли всі бояться на себе брати відповідальність за демонстрування картини, яку навіть ніхто не бачив. Її толком не бачили ті люди, які повинні на себе взяти відповідальність. Відповідальність за що? За демонстрування картини, яку можуть дивитися діти, і в якій не немає жодних розпалювань національної ворожнечі? Просто візьміть і подивіться цю картину», - додав Ф.БОНДАРЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня російський фільм "Серпень. Восьмого", що розповідає про бойові дії в Південній Осетії в серпні 2008 року, знято з прокату в Україні.

У свою чергу Мінкультури України поки що офіційно не підтвердило і не спростувало цю інформацію (8-11 березня в Україні вихідні).

«Фільм знято з прокату», - сказав агентству працівник кінотеатру, який відповідав за бронювання квитків, де він повинен був демонструватися в неділю.

Фільм Джаніка ФАЙЗІЄВА "Серпень. Восьмого" - історія про дівчину, яка хоче забрати сина від бабусі і несподівано опиняється в епіцентрі бойових дій в Південній Осетії у 2008 році.

На початку серпня 2008 року відбулася війна між Росією і Грузією, в результаті якої Росія фактично окупувала два регіони Грузії – Абхазію і Південну Осетію, - визнавши незалежність цих самопроголошених республік.