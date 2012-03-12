Вчені завляють, що знайшли втрачену фреску Леонардо да Вінчі

Команда італійських фахівців заявила, що виявила втрачену чотири століття тому фреску "Битва при Ангіарі" в Палаццо Веккіо у Флоренції.

Дослідники вважають, що картина знаходиться під фрескою роботи Джорджо Вазарі "Битва при Марчіано".

Раніше вони помістили в порожнину за фрескою Вазарі спеціальний пристрій для взяття проб речовини, яка, на їхню думку, є фрагментами фарби.

Отримана речовина чорного кольору виявилася за хімічним складом схожа на пігмент, використаний Леонардо да Вінчі в інших роботах, таких як легендарна "Мона Ліза".

Дослідники переконані, що "шукають в правильному місці".

ВВС. Україна