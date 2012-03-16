16 березня в історії

За церковним календарем 16 березня вшановують мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска, преподобну Піаму діву, святителів Зинона і Зоїла.

У народі 16 березня, у день Василіска і Євтропія, очікували тепло, що обіцяло гарний врожай. Ще вважалося, яка середина березня — таке і літо.

У селян була традиція обходити навхрест поле, тим самим вказували, що сонцю ніколи відпочивати, потрібно і вологу вести, сніжицею поле поїти. З цього дня для городників розпочинається підготовка картоплі на посадку.

Іменинниками 16 березня є:

Василіса, Зиновій, Севастян, Зинон, Ринат.

16 березня народились:

1871 — Микола Бурачек, український житвописець, театральний художник, письменник, мистецтвознавець. Присвятив себе створенню образів української природи. Активний дослідник живописної спадщини Т.Шевченка;

1882 – Христина Алчевська, українська поетеса і педагог. Авторка поетичних збірок «Туга за сонцем», «Сонце з-за хмар», «Пісня життя», «Моєму краю», «Пробудження».

1894 — Юрій Дараган, український поет, автор збірки «Сагайдак».

Події 16 березня:

1664 — Поляки розстріляли українського гетьмана Івана Виговського.

1851 — Іспанія і Ватикан уклали конкордат, за яким католицька церква одержала повний контроль над освітою і цензурою в Іспанії.

1880 — За підозрою в революційній агітації заарештований український поет Іван Франко.

1915 — Через бійку, яку влаштував Володимир Маяковський, поліція Петрограду закрила клуб артистів і поетів «Бродячий пес».

1917 — У Києві відбулася велика маніфестація — День свята революції. У ході мітингу кияни знищили міський пам`ятник Столипіну.

1919 — У США вперше випробували бездротовий телефон для переговорів з літаком.

1923 — Римська поліція заборонила свист та інші прояви невдоволення грою акторів у театрах.

1936 — З конвеєру Горьківського автомобільного заводу зійшов перший радянський автомобіль — лімузин марки «М-1».

1943 — Нацистські війська вдруге взяли Харків.

1960 — У Нью-Йорку представлений перший автомобіль на сонячних батареях.

1962 — СРСР запустив у космос супутник «Космос-1».

1962 — Хрущов оголосив про те, що СРСР має міжконтинентальну ракету.