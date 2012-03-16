16 березня в історії
Яка середина березня - таке і літо
За церковним календарем 16 березня вшановують мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска, преподобну Піаму діву, святителів Зинона і Зоїла.
У народі 16 березня, у день Василіска і Євтропія, очікували тепло, що обіцяло гарний врожай. Ще вважалося, яка середина березня — таке і літо.
У селян була традиція обходити навхрест поле, тим самим вказували, що сонцю ніколи відпочивати, потрібно і вологу вести, сніжицею поле поїти. З цього дня для городників розпочинається підготовка картоплі на посадку.
Іменинниками 16 березня є:
Василіса, Зиновій, Севастян, Зинон, Ринат.
16 березня народились:
1871 — Микола Бурачек, український житвописець, театральний художник, письменник, мистецтвознавець. Присвятив себе створенню образів української природи. Активний дослідник живописної спадщини Т.Шевченка;
1882 – Христина Алчевська, українська поетеса і педагог. Авторка поетичних збірок «Туга за сонцем», «Сонце з-за хмар», «Пісня життя», «Моєму краю», «Пробудження».
1894 — Юрій Дараган, український поет, автор збірки «Сагайдак».
Події 16 березня:
1664 — Поляки розстріляли українського гетьмана Івана Виговського.
1851 — Іспанія і Ватикан уклали конкордат, за яким католицька церква одержала повний контроль над освітою і цензурою в Іспанії.
1880 — За підозрою в революційній агітації заарештований український поет Іван Франко.
1915 — Через бійку, яку влаштував Володимир Маяковський, поліція Петрограду закрила клуб артистів і поетів «Бродячий пес».
1917 — У Києві відбулася велика маніфестація — День свята революції. У ході мітингу кияни знищили міський пам`ятник Столипіну.
1919 — У США вперше випробували бездротовий телефон для переговорів з літаком.
1923 — Римська поліція заборонила свист та інші прояви невдоволення грою акторів у театрах.
1936 — З конвеєру Горьківського автомобільного заводу зійшов перший радянський автомобіль — лімузин марки «М-1».
1943 — Нацистські війська вдруге взяли Харків.
1960 — У Нью-Йорку представлений перший автомобіль на сонячних батареях.
1962 — СРСР запустив у космос супутник «Космос-1».
1962 — Хрущов оголосив про те, що СРСР має міжконтинентальну ракету.«Рідна країна»