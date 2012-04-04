У Києві знімуть повнометражний художній фільм "Про що мріють діти"

Київська кіностудія дитячих і юнацьких фільмів почала підготовку до зйомок повнометражного художнього фільму "Про що мріють діти". Основне завдання фільму - розкрити і показати дитячі мрії, визначити тенденції дитячого світогляду, відобразити зміни уявлень про життя дітей сучасного інформаційного покоління.

Сюжет торкнеться соціальних аспектів, підніме проблеми моральності, моралі, вихованості, поваги, а також продемонструє відносини в родині, з друзями, вчителями. Автори проекту задаються питаннями: "Чи відрізняються мрії дітей від дитячих мрій їх батьків або може не так і "недосяжно в розумінні" сучасне покоління, і їм не чуже все те, що було так близько колись нам? Хто вони, сучасні діти?"

"Це грандіозний проект, в якому будуть підняті актуальні питання для дітей різної вікової категорії, різного рівня достатку, різних умов життя. У той же час, він постане яскравим, гумористично, живим і найголовніше - реалістичним, оскільки дитяча емоція непідробна", - зазначив продюсер і засновник Київської кіностудії дитячих і юнацьких фільмів Олександр Коновалов. Творці обіцяють, що фільм нікого не залишить байдужим, буде цікавий не тільки дітям, а й дорослим, підніме настрій і надихне всіх подивитися.

Після перегляду, ймовірно, багато задумаються про свої життєві цінності, згадають те, про що колись мріяли, і, можливо, зможуть чогось навчитися у дітей. Дата виходу фільму поки не визначена остаточно. Зараз він на підготовчому етапі, попереду ще затвердження сценарію, кастинги та зйомки, в яких зможе взяти участь абсолютно кожна дитина.

ТСН