Підійшов до закриття 64-й Венеціанський кінофестиваль

Урочиста церемонія закриття 64-го міжнародного Венеціанського кінофестивалю відбудеться сьогодні в головному залі Палацу кіно на острові Лідо.

Як передає ІТАР-ТАСС, увечері тут востаннє запаляться вогні венеціанської виставки кінематографічного мистецтва, яка цього року відзначає 75-річний ювілей. Червоною килимовою доріжкою, повз гордих статуеток з бронзи - "крилатих левів", конкурсанти та гості пройдуть на урочисту церемонію закриття і вручення нагород фестивалю.

Якщо церемонію одного з найпрестижніших кінооглядів у світі відкривала молода італійська актриса Амбра АНДЖОЛІОНІ, то господинею урочистої церемонії закриття 64-го Венеціанського кінофестивалю буде всесвітньо відома італійська кіноактриса Стефанія САНДРЕЛЛІ. У Великому залі Палацу кіно вона вручатиме спеціальний приз цього року - "Золотий лев- 75" режисерові Бернардо БЕРТОЛУЧЧІ.

До конкурсної програми фестивалю цього року увійшли 22 картини.

Фестиваль відкрився 29 серпня.

Цього року знаменитий і найстаріший кінофестиваль у світі святкує 75-річчя свого заснування. Вперше він пройшов у 1932 році, але не проводився у роки війни, а також кілька фестивалів не мали конкурсу. Проте, фестиваль відзначається цього року як ювілейний.