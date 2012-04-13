В Івано-Франківську відкрили пам’ятник «Пластунам, що не зламали своїх присяг»

Вчора у центрі Івано-Франківська з нагоди 100-річчя Пласту - Національної скаутської організації України - відкрили перший у світі пам’ятник «Пластунам, що не зламали своїх присяг».

Як передає кореспондент УНІАН, у скульптурній гранітній композиції пам’ятника є бронзова фігура юнака у пластовому однострої зразка 1925 року з мандрівним наплічником та соколом в руках. Автором пам’ятника є відомий прикарпатський скульптор Володимир Довбенюк.

Перед церемонією відкриття пам’ятника відбувся вимарш пластунів центральною частиною міста під барабанний бій.

Освятили пам’ятник митрополит Івано-Франківський УГКЦ Володимир Війтишин разом з іншими священниками.

Привітав пластунів голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич, за словами якого, цей «єдиний в світі пам’ятник уособлює всіх пластунів, які вірні Богу, присязі і Україні».

Міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус відкриття пам’ятника пластунам назвав свідченням того, що «саме в нашому місті усвідомлюють роль Пласту в розбудові Української держави». «Це повага і вшанування різних поколінь пластунів, які виборювали незалежність України», - додав мер.

Заступник голови облдержадміністрації Роман Іваницький назвав символічним той факт, що пам’ятник відкривають у день, коли рівно 100 років тому пластуни прийняли свою першу присягу.

Як зазначалося на урочистостях, відкриття пройшло саме в той день, коли 100 років тому перші українські скаути - пластуни склали присягу на вірність Богові та Україні у Львові.

Кошти на пам’ятник збирали на Івано-Франківщині, Львівщині, Київщині, Дніпропетровщині, Донеччині та навіть серед українських студентів та англійських скаутів Оксфорда.

У заході взяли участь кілька сотень пластунів з Івано-Франківська, Коломиї, Львова, Тернополя, Чернівців, Києва та Луцька.