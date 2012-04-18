Від Мінкульту вимагають заборонити російський фільм “Матч”

Молодий Народний Рух вимагає заборонити офіційний показ російського фільму «Матч», оскільки в ньому грубо перекручено історичні факти.

Про це йдеться в переданому УНІАН зверненні Молодого Народного Руху та інших громадських організацій до Міністра культури України Михайла Кулиняка із вимогою заборонити офіційний показ російського фільму «Матч» на території

України.

«Ми глибоко стурбовані новиною про можливість виходу у кінопрокат фільму “Матч” спільного виробництва компаній "Рекун-синема" та "Пронто-фильм".

Вважаємо, що сюжет цього продукту грубо перекручує історичні факти та зневажливо показує українців як націю», - говориться у зверненні. На переконання молодорухівців, «у фільмі неправдиво висвітлено життя м.Києва під час німецької окупації, що є дуже непростим періодом з історії столиці

України». «Нашу увагу привернув той факт, що у фільмі всі негативні герої розмовляють українською мовою та носять жовто-блакитні пов`язки. До того ж у картині зачіпаються особливо болючі для пам`яті українців теми мінування

Хрещатика, розстрілів у Бабиному Яру та так званого “матчу смерті”.

Перелічені сторінки київської історіографії подані у спотвореному вигляді, що є неприпустимим і не несе ніякого “патріотичного” змісту як це подають автори фільму», - наголошується у зверенні.

Автори звернення вважають даний фільм наругою над пам`яттю про тих українців, які воювали у Другій світовій війні.

Під зверненням підписалися також представники ВМГО «Спілка української молоді в Україні», ВМГО «Молодіжний Націоналістичний Конгрес», Громадянський рух «Відсіч» та Рух добровольців «Простір Свободи».