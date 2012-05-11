Фестиваль поезії «Київські лаври» пройде й у Харкові

18-20 травня в Харкові відбудеться «філія» міжнародного поетичного фестивалю «Київські лаври». Поети і музиканти з Києва, Харкова, Москви та Варшави виступлять у «Єрмілов-центрі» (новий виставково-фестивальний майданчик на площі Свободи, в головному корпусі Університету Каразіна), Літературному музеї та Спілці письменників.

У п’ятницю о третій годині відбудеться екскурсія в Літературному музеї. О 18-00 у «Єрмілов-центрі» – вечір «футуристичної поезії» під назвою «БІ БО БУ». У ньому візьмуть участь поети Участь беруть: Олександр Ірванець, Богдан-Олег Горобчук, Любов Якимчук, Олег Коцарев, Ростислав Мельників, Сергій Жадан, Ілля Ріссенберг (Україна), Марцін Сендецький (Польща), Андрій Родіонов, Даніл Файзов, Юрій Цвєтков, Ніколай Звягінцев, Міхаіл Айзенберг (Росія). А гурт «SVITER» та Іван Світличний представлять «Футуристичну реконструкцію».

19 травня о 17 годині поети виступлять у рамках Ночі музеїв у Літературному музеї. О 18-15 там само, але вже на подвір’ї рок-концерт за участі груп deliKate, Raskardaš Orkestar, а також Сергія Жадана та гурту «Собаки в космосі». О 21-30 також у Літмузеї покажуть кіно в музичному супроводі Агати Вільчик, Івана Світличного і «SVITER». А в 19-30 у «Єрмілов-центрі» - вечір відопоезії за участі епатажного російського поета Андрія Родіонова та Катерини Троєпольської.

А в неділю о 17-00 у Спілці письменників Ніколай Звягінцев, Міхаіл Айзенберг, Даніл Файзов та Юрій Цвєтков розкажуть про кращі російські книги 2011 року.