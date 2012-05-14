Завтра в Софії Київській презентують «Міжнародний фестиваль юних меценатів»

В Митрополичому домі Національного заповідника "Софія Київська" (Київ, вул. Володимирська, 24) 15 травня о 12.00 відбудеться презентація соціально–культурного проекту «Міжнародний фестиваль юних меценатів».

Про це УНІАН повідомили організатори - благодійний фонд "Ліга Меценатів Гуманного Дитинства", Національний заповідник "Софія Київська" та партнер заходу – Центр культури та історії Давньої Русі "Парк Київська Русь».

Організатори заходу презентують інноваційну соціальну та культурну діяльність благодійної організації "Ліга Меценатів Гуманного Дитинства" та підіб’ють підсумки мистецького конкурсу для дітей та молоді "Справжні емоції" у номінаціях "Справжня ЄВРО-емоція" та "Справжня українська емоція".

Спікерами прес-конференції стануть: засновник Міжнародного фестивалю Юних Меценатів, президент благодійного фонду "Ліга меценатів гуманного дитинства", автор методу з психології емоцій "Фльор-релакс" Олена Кайдан; голова оргкомітету Міжнародного фестивалю юних меценатів, віце-президент "Ліги меценатів гуманного дитинства", автор методу "Майстер психологічного бушидо" Сергій Серкутан; заступник директора Національного заповідника "Софія Київська" Кіра Петрачек, президент "Парку Київська Русь" Володимир Янченко, головний редактор мистецького журналу "MUZA.UA" Олександр Бауер.

На прес-конференцію запрошені представники Адміністрації Президента України, Київської міської державної адміністрації, профільних міністерств та управлінь.

За словами організаторів, прес-конференція завершиться обрядом посвяти усіх присутніх у «Справжні меценати», вишуканим фуршетом та виступом молодого оперного співака Сандерса.

Також відомо, що III-й Міжнародний фестиваль юних меценатів триватиме з 26 травня по 30 липня в Національному заповіднику "Софія Київська", в Митрополичому Домі. Захід присвячено 1530-річчю Києва та ЄВРО-2012.

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