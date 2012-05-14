В Івано-Франківську встановили рекорд України із живого напису «Євро-2012»

В Івано-Франківську сьогодні встановили рекорд України із живого напису «Євро-2012».

Як передає кореспондент УНІАН, понад тисячу осіб (переважно школярі міста) на майдані Шептицького за командою організаторів утворили напис «Євро-2012».

Щоб написати його, учасники рекорду тримали сині та жовті картки, аби напис вийшов у національних кольорах України.

Рекорд зафіксували представники Книги рекордів України і вручили відповідний диплом. Було повідомлено, що в акції взяли участь 1025 осіб.

Після встановлення рекорду усі учасники на згадку отримали «посвідчення учасника рекорду» та обіцянку безкоштовної поїздки на туристичний комплекс «Буковель». Організатором акції виступила творча група Crazy Fans за підтримки дирекції ТК «Буковель».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Івано-Франківську презентують Кубок УЄФА Євро-2012.