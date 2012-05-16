У Києві презентували ІІІ Міжнародний фестиваль юних меценатів

У Києві, в Національному заповіднику «Софія Київська», 15 травня відбулась презентація ІІІ Міжнародного фестивалю юних меценатів.

Про це УНІАН повідомили організатори - благодійний фонд "Ліга Меценатів Гуманного Дитинства", Національний заповідник "Софія Київська" та партнер заходу – Центр культури та історії Давньої Русі "Парк Київська Русь».

На думку засновника Міжнародного фестивалю юних меценатів, президента благодійного фонду «Ліга меценатів гуманного дитинства» Олени Кайдан, рух юних меценатів – «сучасна альтернатива піонерії, комсомолу і скаутського руху.

«Це своєчасна знахідка для підтримки духу дітей, молоді, сімей, виховання шляхетності, формування власне меценатства», - зазначила О.Кайдан.

У свою чергу, президент «Парку Київська Русь» Володимир Янченко запропонував відповідь на філософське питання: «що спочатку - духовне чи матеріальне?»

«Я прийшов до висновку, що спочатку духовне. Духовно багата людина бідною матеріально бути не може. В особі «Ліги Меценатів Гуманного Дитинства» ми знайшли не просто партнерів, а вірних соратників. Вони розвивають меценатство серед молоді та дітей. Діти ще не зіпсовані сучасним життям. Дорослим важче себе перебудувати на благі справи. Саме ці, які з дитинства несли прапор духовності та меценатства, через 10-20 років зможуть створити нове духовно багате суспільство, а значить і благополучне в плані матеріальному », - зазначив В.Янченко.

За словами Першого молодого представника меценатського руху Єгора Кайдана, «молодь готова до змін, готова допомагати, готова підтримувати та вкладати час у духовний розвиток своїх однолітків».

«Меценатство для нас, молодих, це можливість вже сьогодні почати будувати країну майбутнього. Вже через кілька років нам самим доведеться приймати доленосні рішення в політичній, культурній, освітній, економічній сферах. Тож ми активно об’єднуємось навколо меценатства, щоб зробити Україну №1 у світі!», - зазначив Єгор.

Як повідомили організатори, Фестиваль юних меценатів – це два з половиною місяці культурних подій для дітей, молоді та дорослих. Він поєднає в собі виставку творчих проектів юних меценатів, виставку колекції вишитих картин, Першу ФОТОАССАМБЛЕЮ, виставку квіткових композиції «Києву-1530!», майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва та пісочний перформенс з анімаційним мистецтвом - малюнками на піску.

III Міжнародний Фестиваль Юних Меценатів триватиме з 26 травня по 30 липня в Національному заповіднику «Софія Київська». Темою цьогорічного Фестивалю є 1530-ти річчя міста Києва та проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу «ЄВРО-2012».



