Чернігів святкує 1100-річчя першої літописної згадки про місто

Мешканці та гості Чернігова сьогодні відзначають 1100-річчя першої літописної згадки про місто.

Як передає кореспондент УНІАН, зранку на Красній площі Чернігова відбулося дефіле духових оркестрів та урочистий мітинг з нагоди літописного ювілею міста над Десною.

Чернігівський міський голова Олександр СОКОЛОВ у вітальному слові наголосив, що цими заходами розпочинається відзначення 1100-річчя літописного Чернігова, що триватиме і протягом наступного року та відзначатиметься на державному рівні.

З Красної площі учасники святкування перемістилися до древньої цитаделі Чернігова – Дитинця, де відбулося театралізоване дійство «Чернігівські дзвони». За задумом режисерів свята, перед глядачами постали найбільш впливові історичні постаті Придеснянського краю з часів Київської Русі до ХХ століття. Як завершальний акорд дійства, уперше виконана пісня «Величальна Чернігову» та пролунали дзвони одного із символів міста - Спасо-Преображенського собору, який є реальним свідком багатовікової історії обласного центру Чернігівщини, бо датується ХІ століттям.

Зараз на Валу поблизу пам’ятника Т.Г.Шевченку проходить ІІ Всеукраїнський фестиваль музичного мистецтва «Кобзарський майдан у Чернігові», а також діють виставки досягнень загальноосвітніх шкіл міста, створене містечко майстрів декоративно-прикладного мистецтва.

Чернігівців зі святом привітали численні гості міста, у тому числі міністр регіонального розвитку та будівництва України Володимир ЯЦУБА та один з лідерів Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА, яка висловила захоплення Черніговом. «Я надзвичайно вражена святом, яке ви сьогодні проводите», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

У свою чергу В.ЯЦУБА пообіцяв, що у наступному році в держбюджет буде закладено 50 млн. грн. на відновлення і реставрацію історичних пам’яток Чернігова. На його думку, ці кошти дозволять зробити те, про що мріяли багато поколінь чернігівців.