26 вересня 2007 року в «Українському домі» відбудеться Круглий стіл „Культура після виборів”

У заході візьмуть участь:

Олександр Буценко, директор Центру розвитку „Демократія через культуру”.

Тема: „Аналіз виборчих програм політичних сил. Аспект культури”.

Юрій Логуш, меценат, генеральний директор ЗАТ „Крафт Фудз Україна”, член Національної ради з питань культури і духовності при Президентові України.

Тема: „Соціальна відповідальність бізнесу перед культурою”.

Володимир Лупацій, політолог, виконавчий директор Центру соціальних досліджень „Софія”.

Тема: „Реінтеграція України. Аспект культури”

Андрій Окара, політолог, соціальний філософ, керівник експертно-аналітичного проекту „Стратегіум”.

Тема: „Місія української культури”.

Сергій Проскурня, режисер, продюсер, член Національної ради з питань культури і духовності при Президентові України.

Тема: „Митець і влада. Досвід впровадження демократичних чинників”.

Олег Репецький, продюсер, генеральний директор СП „Комора”, член Національної ради з питань культури і духовності при Президентові України.

Тема: „Культурні індустрії України”.

Террі Санделл, директор Британської Ради в Україні.

Тема: „Культурна політика України – оцінка міжнародних експертів”.

Кирило Стеценко, завідувач кафедри „Менеджмент шоу-бізнесу” Київського національного університету культури, член Національної ради з питань культури і духовності при Президентові України.

Тема: „Стратегії культури – кризовий менеджмент нації”.

Очікується участь у дискусії:

Кость Бондаренко, політолог, директор інституту проблем управління імені Горшеніна.

Микола Жулинський, академік, Голова Національної ради з питань культури і духовності при Президентові України.

Оксана Забужко, письменниця, член Національної ради з питань культури і духовності при Президентові України.

Віталій та Дмитро Капранови, письменники, керівники видавництва „Зелений пес”.

Дмитро Стус, літературознавець, головний редактор часопису „Київська Русь”.

А також: представників благодійних фондів „Україна 3000”, „Відродження”, „Ейдос”.

За результатами дискусії буде прийняте Комюніке (звернення до громадських та благодійних організацій, політичних сил, бізнесменів, діячів культури і мистецтва).

За довідками та щодо акредитації просимо звертатися за тел: +38 044 587 7101

або e-mail: gaplyk@i.ua

Зал презентацій (5-й поверх). 14:00 – 17:00.