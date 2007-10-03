Відбудеться презентація нової книжки Прокуратора „Бу-Ба-Бу” Віктора Неборака „А.Г. та інші речі”

У п’ятницю, 5 жовтня о 17 годині в Києво-Могилянській академії відбудеться презентація нової книжки Прокуратора „Бу-Ба-Бу” Віктора Неборака „А.Г. та інші речі”. Цю збірку есеїв, популярно-критичних статей та публіцистичних творів В.Неборака щойно випустило у світ Івано-франківське видавництво „ЛІЛЕЯ-НВ”. Ведучий вечора – Підскарбій „Бу-Ба-Бу” Олександр Ірванець. Вхід вільний.

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