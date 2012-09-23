Андрухович, Неборак та Ірванець влаштують Рівному Бу-Ба-Бу

30 вересня в Рівному відбудеться непересічна подія - творчий вечір легендарного літературного угрупування Бу-Ба-Бу. На сцену обласного муздрамтеатру вийдуть Віктор Неборак, Юрій Андрухович та Олександр Ірванець.

«Вони об`єдналися 27 років тому і являють собою зразок трьох українців, які примудрилися такий довгий час зберегти особисту дружбу і творчу єдність. Їхні вечори окрім міст України відбувалися у Гданську і Варшаві, у Празі й на кораблі у Середземному морі. Про них пишуться докторські дисертації, а термін "бубабізм" став офіційним у літературознавстві».

Варто зазначити, що востаннє письменники виходили на сцену разом аж у 2008 році.

Адреса: м.Рівне, Театральна площа 1.

Початок: 18.00

Вхід вільний

Фото - Анатолія Мізерного