Київська фортеця запрошує на «Осінь Середньовіччя»

29 вересня на території історико-архітектурного пам’ятки-музею «Київська фортеця» відбудеться фестиваль «Осінь Середньовіччя».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, додавши, що всі охочі можуть долучитися до відновлення традицій старого Києва та повернення їх до сучасної культури, взявши участь у святкуванні візантійського Нового Року.

Відвідувачів фестивалю вразить не лише колоритна музика та середньовічні танці, а й оригінальні презентації і спеціальні мистецькі акції, йдеться в повідомленні.

Свої творчі дарунки гостям фестивалю готують знавці стародавньої київської доби: джаз-бенд «Забава», Тарас Компаніченко, Ангеліна Моняк, Назар Савко і Годо. Крім того, кияни та гості міста зможуть послухати ансамбль стародавньої музики Костянтина Чечені, колектив «Хорея козацька», Ілларію, Олега Скрипку та Ніну Матвієнко.

Як зазначили в КМДА, фестиваль «Осінь Середньовіччя» має свою багаторічну історію. Кілька разів його святкували на Контрактовій площі, у 2011-му – у Софії Київській. Цього року він відбуватиметься за адресою вул. Госпітальна, 24, у «Київській фортеці». Вхід є вільним для всіх відвідувачів.

Захід відбуватиметься з ініціативи Олега Скрипки та за підтримки Київської міської державної адміністрації.