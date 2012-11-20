Розпочинається великий тур дуетів “Zapaska” та “Kuzmich Orchestra”

20 листопада з концерту в київському Планетарії (вул. Велика Васильківська 57/3) розпочнеться великий спільний тур дуетів “Zapaska” (Україна) та “Kuzmich Orchestra” (Чехія).

Під час туру гурти відіграють концерти у 25 містах України і по одному в Молдові та Білорусі (з розкладом туру можна ознайомитися тут).

“Zapaska” – інді-поп дует, який створює музику за принципом Live looping. Гурт використовує безліч способів для добутя і видозміни звуку: акустичні інструменти (гітари, гармоніки, міні-баян, африканські народні інструменти), драм-машину та процесори ефектів. “Zapaska” створює насичені музичні композиції, прості і експериментальні водночас. Їх музика – жива, створюється тут і зараз.

“Kuzmich Orchestra” – чеський електро-акустичний проект доволі відомих музикантів – Дороти Барової, учасниці таких чеських гуртів як “DoMa Ensemble”, “Tara Fuki”, “Vertigo” та Йозефа Остржанського, колишнього фронтмена легендарного гурту “Dunaj”. Їх спільний проект “Kuzmich Orchestra” – це поєднання інтимної м’якості голосу Дороти, електро-акустичним нео-фолком і жорстким біг-бітом, в якому одну з найголовніших ролей відіграє гітарна партія та мінімалізм барабанів.