У Києві завтра - великий поетичний марафон пам'яті Героїв Крут

Молоді яскраві імена

29 січня о 18-30 у київському Будинку вчителя (вул. Володимирська, 57) за ініціативи видавництва «Смолоскип» відбудеться поетичний марафон. Яскраві «двотисячники» та «двітисячідесятники» читатимуть свої вірші найрізноманітнішої тематики та стилістики. Вечір "Молоді в пам`ять про молодих” присвячено пам`яті загиблих під Крутами. Свої вірші представлять: Дмитро Лазуткін, Ірина Шувалова, Олег Коцарев, Юлія Стахівська, Микола Леонович, Павло Коробчук, Богдан-Олег Горобчук, Мирослав Лаюк, Анна Малігон, Михайло Жаржайло, Лесик Панасюк, Оксана Гаджій, Роман Рудюк, Алла Миколаєнко, Карина Тумаєва, Світлана Богдан, Оксана Шафаревич, Любов Якимчук, Ярослав Гадзінський, Гєник Бєляков, Галина Танай, Олена Герасим’юк, Наталя Боровик, Вано Крюгер, Роман Романюк.

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