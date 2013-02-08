У широкий прокат вийшла українська трагікомедія "Звичайна справа"

У широкий український кінопрокат вийшов фільм "Звичайна справа", який зняв режисер Валентин Васянович.

В український прокат надійшло 38 копій фільму, зокрема 13 кінокопій і 25 цифрових копій DCP. Покази "Звичайної справи" стартували 7 лютого практично в усіх великих містах України. Очікують, що фільм буде в прокаті п`ять тижнів, - повідомляє ТВі.

Картину знято у жанрі трагікомедії. Він розповідає про психоаналітика, який переживає "кризу середнього віку". Після звільнення з роботи він вирішує змінити своє життя, однак спроб чоловіка розпочати все з чистого аркуша не розуміють ні друзі, ні родина.

У головних ролях знялися Тарас Денисенко, Віталій Лінецький, Леся Самаєва, Семен Фурман. В епізодах можна побачити видавців братів Капранових та кінорежисера Михайла Іллєнка.

11 лютого трейлер "Звичайної справи" покажуть у межах Берлінського кінофестивалю.

"Звичайна справа" – перший повнометражний художній фільм Валентина Васяновича. Втім, режисер уже взявся до роботи над наступною стрічкою, основний матеріал для якої вже відзняли у Львові.