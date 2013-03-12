У центрі Чернігова студенти-етнологи провели свято Масляної

У Чернігові на території Валу поблизу Колегіуму студенти педагогічного університету організували традиційне свято Масляної.

Як передає кореспондент УНІАН, свято Масляної на Валу у Чернігові цього року зібрало понад 150 учасників.

Студенти-етнологи продемонстрували учасникам свята народні традиції, пов`язані з відзначенням тижня Масляної. Зокрема, було обіграно "звичай колоди", коли незаміжнім хлопцям та дівчатам прив`язували до ноги колоду, як символічне покарання за те, що вони не одружилися. Молодь також організувала народні забави та різноманітні конкурси.

За словами заступника директора Інституту історії, етнології та правознавства імені О. Лазаревського Лариси Юди, народні розваги на Масляну інститут спільно із Національним архітектурно-історичним заповідником "Чернігів стародавній" проводять уже кілька років поспіль.

"Не всі представлені сьогодні традиції стосуються безпосередньо Чернігівщини. Ми обрали найцікавіші, що поширені у різних регіонах України", - розповіла Л. Юда. Вона також повідомила, що традиції відзначення Масляної в регіоні достеменно ще не досліджено, але приміром, відомо, що для Чернігівщини більш характерним на Масляну було пригощання варениками, а не млинцями.

Тим не менше, родзинкою свята стало частування млинцями. Організатори свята напекли понад 500 млинців і частували ними усіх охочих.

Довідка: Масляна – святковий цикл, що зберігся з язичницьких (дохристиянских) часів і пов`язаний із проводами зими та зустріччю весни. Масляна святкується в останню неділю перед Великим постом, за сім тижнів до Великодня. Головними атрибутами свята є страви з борошна та молока (найчастіше, млинці, вареники). Також тиждень Масляної супроводжують народні гуляння. Це останній період перед постом, коли дозволяється виконувати весільні пісні.