Помер Валерій Золотухін

У Москві помер відомий актор Валерій Золотухін. Як передає РІА «Новости», про це повідомив в ефірі радіостанції ”Эхо Москвы” керівник департаменту культури Москви Сергій Капков.

Минулого тижня В.Золотухіна госпіталізували до Московського Інституту рентгенорадіології, лікарі оцінювали стан артиста як стабільно важкий.

У січні цього року деякі ЗМІ повідомляли, що В.Золотухіна було госпіталізовано до однієї з лікарень. Проте він спростував ці чутки, заявивши, що проходить планове обстеження в Інституті рентгенорадіології на Калузькій, який, за інформацією з офіційного сайту установи, спеціалізується на ранній діагностиці і лікуванні онкологічних та інших захворювань.

Театр на Таганці підтвердив інформацію про смерть актора. ”Театр на Таганці з глибоким сумом повідомляє про смерть народного артиста Росії Валерія Сергійовича Золотухіна. Про день і час громадянської панахиди буде повідомлено додатково”, - зазначається у повідомленні на сайті театру.

У зв`язку зі смертю актора 30 і 31 березня вистави на основній сцені скасовані.

Актор театру і кіно, народний артист Росії В.Золотухін народився 21 червня 1941 року в селі Бистрий Істок Алтайського краю в сім`ї голови колгоспу.